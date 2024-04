Radio Crc – D’Amico: “Osimhen al Psg? Al momento solo suggestioni, accostato a molte quadre”

L’intermediario di Victor Osimhen, Andrea D’Amico, ed ex agente di Italiano, è stato ascoltato a ‘Si Gonfia la Rete’: “Se sotto i riflettori c’è Italiano, è normale che venga analizzato il suo modo di giocare, ma il calcio sfugge nella realizzazione pratica della partita a questi sistemismi, come li chiamo io. Fare l’allenatore è importante perché devi essere bravo ad amalgamare la squadra e far emergere la bravura dei singoli, ma la qualità dei calciatori è determinante.

La scelta di Garca, poi quella di Mazzarri ed infine quella di Calzona sono scelte di De Laurentiis. Venendo meno Giuntoli è venuto a mancare l’unione tra società, squadra e tecnico. Ci si dimentica che la parola gestione è fondamentale per raggiungere l’obiettivo. Gestire i giocatori, i rapporti, il calciomercato futuro sono tutte cose che fa il direttore sportivo. Lo scouting poi è diventato un valore aggiunto, perché il mercato è diventato globale.

Osimhen al Psg? Sono tutte suggestioni al momento. Il Psg l’anno scorso ha speso tanto, quasi 160 milioni di euro e credo che adesso cerchi un attaccante più veloce, tecnico e di manovra con grandi capacità realizzative. Sono però sensazioni preché bisognerà vedere come sarà il mercato effettivo. Quando vuoi ottimizzare il prezzo di vendita si dice che il calciatore è incedibile quando invece il calciatore viene accostato ad una o all’altra squadra, gli acquirenti si rendono conto che è in uscita e si tende ad abbassare il prezzo.

Jonathan David è diverso da Osimhen. Il nigeriano è difficile da sostituire, come lo erano d’altronde Cavani e Lavezzi per cui bisogna guardare prima il sistema di gioco che si vuole adottare ed in funzione di questo scegliere dei giocatori. Jonathan David è un buon giocatore, anche Scamacca è un buon giocatore, ha fatto molto bene ed è forte fisicamente, poi è un bravo ragazzo. Non vedo Gasperini distante da Bergamo, la società l’ha blindato perché è diventato la chiave di successo dell’Atalanta nella valorizzazione di tantissimi giocatori. Credo che il connubio Atalanta-Gasperini sia destinato a continuare.

Palladino ha avuto delle contingenze favorevoli perché si è trovato al posto giusto e al momento giusto, così come De Rossi. A volte si instaurano delle alchimie che fanno sì che questi grandi giocatori, a casa loro come Daniele, facciano molto bene mentre in altri contesti hanno fallito. Però, non ho mai visto un grande allenatore fare molto bene con giocatori scarsi per cui occorre sempre il giusto mix”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Barcellona punta Kvaratskhelia, la conferma di Xavi in blaugrana cambia le priorità di mercato

Il Napoli segue Artem Dovbyk del Girona: attaccante rivelazione della Liga

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi