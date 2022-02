Napoli, oggi esami per Politano. Rischia di saltare il Barcellona

Politano rischia il Barcellona

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Matteo Politano si sottoporrà nella giornata ad alcuni esami per verificare l’entità del suo infortunio. L’esterno azzurro ha accusato un risentimento al polpaccio nel corso della gara contro l’Inter, problema che ha causato la sua uscita nel primo tempo. Il quotidiano conferma che Politano è in dubbio per la partita di Europa League contro il Barcellona, che può creare qualche problema a Spalletti vista anche l’assenza di Lozano.

