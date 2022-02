Amazon, Grandinetti: “Siamo solo sponsor, non c’è nient’altro”

Amazon, Grandinetti spegne le voci di un ingreso nel Napoli

Il vice presidente di Amazon per le vendite internazionali Russel Grandinetti, è stato in tercettato dai colleghi di Canale 21 all’esterno dello Stadio Maradona nell’immediato pre partita tra Napoli e Inter. Ecco quanto dichiarato:

“Come finirà? Per me la partita finirà con il punteggio di 1-1. Acquisto del club? Sono tifoso degli azzurri e siamo con orgoglio uno sponsor. Non c’è nient’altro”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, dopo Politano si ferma anche Lobotka. La nota del club azzurro

Napoli-Inter, Dimarco: “Siamo contenti a metà, volevamo la vittoria”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cosa prevede la controffensiva legale del Movimento 5 stelle contro la sospensione dello statuto