Napoli, dopo Politano si ferma anche Lobotka. La nota del club azzurro

Napoli, dopo Politano si ferma anche Lobotka

Il Napoli, attraverso una nota ufficiale del club, ha comunicato che oltre Politano anche Lobotka ha accusato dei problemi fisici. Lo slovacco ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra, che verrà valutato nel corso della settimana. Per Politano un problema al polpaccio destro. Entrambi non dovrebbero essere in dubbio per la trasferta di Cagliari.

