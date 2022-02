Napoli-Inter, Dimarco: “Siamo contenti a metà, volevamo la vittoria”

Il terzino nerazzurro commenta il pareggio con il Napoli

Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Dazn nel posta gara di Napoli-Inter, terminata 1-1.

Queste le sue parole:

“Con Perisic mi trovo bene, parliamo sempre e cerchiamo sempre di darci una mano a vicenda, abbiamo parlato di come pressare ed attaccare. Nel primo tempo potevamo fare meglio, loro uscivano troppo facilmente, nel secondo tempo abbiamo cambiato e l’inerzia secondo me potevamo vincerla.

Venire qua e prendere gol su rigore dopo 5 minuti non è facile per nessuno, siamo stati bravi a rimanere in partita e gli episodi sia a sfavore che a favore cambiano la partita. Noi eravamo venuti qui per vincere, ma per come si era messa la partita l’importante era non perdere, siamo contenti a metà, dobbiamo continuare così e ci toglieremo gradi soddisfazioni”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mario Rui: “Rispetto il contratto col Napoli, ma non voglio fermarmi qui. Scudetto e EL sarebbe straordinario”

Napoli-Inter, la decisione di Spalletti su Koulibaly e Anguissa: la formazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Studenti ancora in piazza, presto gli Stati generali della scuola