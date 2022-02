Napoli-Inter, la decisione di Spalletti su Koulibaly e Anguissa: la formazione

Napoli-Inter, la decisione di Spalletti su Koulibaly e Anguissa

Napoli Calcio – Napoli-Inter, Spalletti avrebbe deciso di schierare da subito Kalidou Koulibaly, tenendo fuori Frank Anguissa. Secondo quanto riferisce SkySport, dovrebbe essere questa la decisione presa da Luciano Spalletti in vista di Napoli-Inter di stasera.

A far spazio al capitano campione in carica d’Africa sarà Juan Jesus, mentre in mediana è confermato Stanislav Lobotka che sta guidando alla grande il centrocampo partenopeo.

La probabile formazione

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti

