Mario Rui: “Rispetto il contratto col Napoli, ma non voglio fermarmi qui. Scudetto e EL sarebbe straordinario”

Mario Rui sul futuro e sullo Scudetto

Calciomercato Napoli – Mario Rui parla del suo futuro, rispettare il contratto con il Napoli per poi iniziare una nuova avventura. L’esterno partenopeo lo ha annunciato in un’intervista al quotidiano A Bola:

Mario Rui:

“E’ una situazione molto piacevole quella di giocare per tanto tempo in una squadra top. E’ veramente graficamente, ma non voglio fermarmi qui. Ho ancora tre anni di contratto e mezzo, spero di di rispettarlo e raggiungere tutti gli obiettivi invidiati e collettivi”.

Sul sogno scudetto:

“Era un grande sogno, il sogno di tutti i compagni di squadra. Parliamo di una città che vive e dilaga le sue emozioni. Un luogo che conserva tutte le memorie dei campionati vinti nel tempo da Maradona. Se avessi la possibilità e la felicità di vincere lo scudetto col Napoli dopo quanto fatto da Maradona, sarebbe veramente un traguardo. Ma vogliamo anche vincere l’Europa League”

