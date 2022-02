Mughini: “Calciopoli una canagliata, volevano distruggere la Juventus”

Mughini torna a parlare di calciopoli

Giampiero Mughini è intervenuto in diretta nel programma Fuori di Juve, dove è tornato a parlare nuovamente dello scandalo di calciopoli che investì il calcio italiano nel 2006. Ecco quanto dichiarato:

“Ho vissuto, come tutti i tifosi, la canagliata che ci hanno fatto al tempo di Calciopoli. La canagliata di delinquenza comune che ci hanno fatto, e in quel momento ho pensato che la storia della Juve corresse il pericolo di essere giunto al capolinea. Avevano distrutto una squadra, la società non aveva più una lira… e dal nulla invece questa società è rinata e ha infilato nove scudetti di seguito, cosa che non è accaduta a nessuna società di calcio europea. Dopo questo, non è che ci si posa lamentare se per qualche anno non vinceremo lo scudetto”

