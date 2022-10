Il Mattino – Capello:” Lobotka? Nessuno come lui in Serie A, è completo”.

Fabio Capello, intervistato dal quotidiano, si è soffermato sulle qualità tattiche di Stanislav Lobotka elogiandone il talento:

“Lobotka il più completo in A. Cosa temo per il Napoli? L’ambiente. Secondo me ci sono pochi centrocampisti in giro come lui. E quando dico pochi, vuol dire che non ne vedo nessuno. Per me è il completo in serie A in quel ruolo”.

Il tecnico ha parlato anche dei probabili pericoli per il Napoli di Spalletti: “Cosa mi preoccupa? L’ambiente. Napoli è una piazza calda e non deve mettere troppe pressioni”.

