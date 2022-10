Marchisio: “Lobotka e Anguissa hanno dato uno spessore davvero importante”

Le parole di Marchisio a Prime Video

L’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio è intervenuto ai microfoni di Prime Video. L’ex calciatore bianconero ha esaltato Lobotka e Anguissa. Ecco le sue parole:

“Per me il reparto più importante che ha costruito bene il Napoli, senza nulla togliere a Kvaratskhelia, alla crescita di Raspadori e a Zielinski, sono proprio in mezzo al campo Lobotka e Anguissa. Sono due giocatori che hanno dato uno spessore veramente importante sia in fase di costruzione che in fase difensiva e anche nei gol. Anguissa è arrivato al gol anche in campionato ed ha sicuramente alzato il livello della squadra”.

Fonte foto: juventusnews24.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Arriva la firma sul rinnovo per Meret, sarà azzurro fino al 2024

Napoli, Zielinski a rischio per la gara contro la Cremonese

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Libro Guinness Mosca, ‘Kadyrov il più sanzionato al mondo’