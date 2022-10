Nedved: “Complimenti al Napoli. Mi impressiona per il gioco e per come giocano i calciatori”

Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match vinto contro il Maccabi Haifa

Il vicepresidente della Juventus, rilascia dichiarazioni positive sul club azzurro ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole:

“Stiamo facendo di tutto, dalla società all’allenatore e staff e i giocatori, per metterci a posto e fare delle partite da Juve che ci consentano di passare il turno e recuperare in campionato“.

Quanto è stato importante vincere contro il Bologna?

“L’allenatore non è mai stato un minuto in dubbio. Ovviamente c’è stata fiducia dopo la partita ma devo dire che ci sono stati pochissimi allenamenti e io sono poco bravo a capire lo stato di forma della squadra. Sono fiducioso perché ho visto i ragazzi tornati dalle nazionali col piglio giusto e si è visto contro il Bologna“.

Si può sperare, quando recupereranno Chiesa e Pogba, in più presenza nell’area avversaria?

“Hai toccato un punto che mi piace. Non mi capita spesso, ieri sera ho visto il Napoli e devo fargli i complimenti. Ha fatto una grandissima partita. Mi impressiona per il gioco e per come giocano i calciatori. Noi abbiamo delle idee in testa, abbiamo giocatori a cui piace la fase offensiva come Chiesa e Pogba. Idee ne abbiamo ma la squadra che scende in campo stasera è forte e deve fare punti contro il Maccabi. Sono molto fiducioso“.

