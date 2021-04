Mauro e la tormentata Juve: “Se continua così non arriva in Champions”

Massimo Mauro si lascia andare ad alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio24: “La Juventus se gioca così non arriva in Champions League, è in difficoltà”.

Mauro esprime la sua preoccupazione in merito alle prestazioni, al di sotto degli standard, della Juventus

“Se vogliamo trovare una scusa, faceva molto caldo a Firenze. All’interno del club, quello più lucido è Pirlo, perché, in ogni caso, cerca di far fare le cose giuste alla squadra. Nel secondo tempo poi le prestazioni sono migliorate, quindi è chiaro che ci sia stata la mano dell’allenatore. Forse c’è un errore di fondo anche nello schieramento. Far giocare Bonucci, Chiellini e De Ligt in contemporanea non è un’ottima idea, devono giocare uno dei due italiani e l’olandese. Anche la difesa a tre, non era mai stata fatta”.

