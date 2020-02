Napoli, Coppa Italia ultima spiaggia. De Zerbi? Primi approcci per sondare il terreno

Parrotto, Sassuolonews.net: Napoli-De Zerbi? Ho parlato dell’indiscrezione già il 20 Gennaio. Per adesso l’allenatore è sotto contratto con il Sassuolo ma in scadenza a Giugno. Per quanto mi risulta ci sono stati primi approcci per sondare il terreno

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti alcuni opinionisti e giornalisti per parlare del Napoli, degli obiettivi della squadra azzurra e di altro.

Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net:

Esposito: “Pubblico di Napoli grande spettacolo. Lozano? Forse sopravvalutato, ma è capitato in un brutto periodo”

Massimiliano Esposito: “Pubblico di Napoli grande spettacolo, mi ricordo di Napoli-Inter del 97 con 80-90 mila spettatori e decidemmo che dovevamo giocare su ogni pallone. Gattuso è un allenatore di carattere, dopo la gestione Ancelotti ci voleva assolutamente un allenatore di polso come lui. Sugli errori… chi non ne fa? Le insidie sono sempre dietro l’angolo, gli allenatori cercano di sbagliare il meno possibile, ma non è mai semplice. Nelle ultime prestazioni abbiamo visto un buon Napoli, recuperare Koulibaly e Maksimovic dopo un lungo stop, se non lo fai col Lecce, non puoi farlo con Inter o Barcellona. Lozano? Questi sono aspetti che vanno vissuti all’interno. E’ un buon giocatore, forse sopravvalutato, ma non lo so. Per quel poco che ha fatto vedere ha sicuramente velocità, evidentemente non è stato messo nelle migliori condizioni e non dimentichiamo che è stato in uno dei campionati più difficili al mondo, ci vuole un po’ di tempo per assimilare tutto. E’ anche capitato in un periodo non favorevole, è un po’ tutto da rivedere”.

Bordin: “Non avere il tifo dalla propria parte può incidere. Napoli incappato in qualche ostacolo, può giocarsela a Milano”

Roberto Bordin: “Fattore pubblico? Si parla spesso del loro aiuto, come 12° giocatore in campo. Il tifo a Napoli era una spinta in più, non averlo in questo momento sicuramente può incidere. Ogni squadra ha un punto debole e probabilmente anche l’Inter nonostante il magnifico derby. Il Napoli è incappato in qualche ostacolo, ma penso che con un po’ d’impegno si possa arrivare a portare risultati, nonostante incontri una squadra molto carica. Moldavia? Ho fatto due campionati, un anno e mezzo incredibile. Quest’anno a Baku siamo partiti bene, ti confronti con altre mentalità, culture, altre modalità di lavoro”.

Chiariello: “C’è il rischio che la lotta Scudetto arrivi anche in fondo alla Coppa Italia”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Si approssima la Coppa Italia, un obiettivo a volte importante, a volte un surrogato, a volte un fastidio. Napoli che incontro l’Inter in piena lotta Scudetto e per loro potrebbe rappresentare un fastidio. La Juve è abituata a lottare su più fronti ed il Milan è un rifugio per Napoli. Una coppetta diventa un grande obiettivo ed è giusto che sia così, rimango dell’idea che l’hanno svilita. Inter-Napoli, Milan-Juve, c’è il rischio che la lotta Scudetto arrivi anche in fondo alla Coppa Italia. La bomba vera è la solita: Sarri out e Guardiola come sogno alla Juve. Già dissi che Sarri alla Juve non c’entra niente e lo penso ancora”.

Troise: “La probabile formazione di Inter-Napoli”

Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno: “Gattuso più volte ha parlato della costruzione tecnica, del gioco con i piedi da parte dei portieri, penso giocherà Ospina. Koulibaly e Manolas di nuovo insieme e Di Lorenzo e Mario Rui sulla fascia, perché Hysaj squalificato. Sul centrocampo c’è qualche dubbio, Allan potrebbe tornare insieme ad Elmas che ha riposato la partita di Serie A. Sono convinto invece che in attacco rivedremo il trio dei piccoletti: Insigne, Mertens e Callejon. Errori arbitrali? Napoli-Atalanta e Napoli-Lecce i più clamorosi”.

Mazzola: “Inter-Napoli? Sarà una bella partita, sicuramente. Conte mi piace, giusto scipparlo alla Juve”

Sandro Mazzola, ex Inter: “Zoff ti guardava con le gambe larghe e braccia anche, così che te la facessi addosso. Inter? La Juve è forte, poi vediamo cosa succederà. Inter-Napoli? Sarà una bella partita, sicuramente. Conte mi piace, giusto scipparlo alla Juve”.

Zoff: “Sarebbe opportuno cercare di proseguire nell’ambito della Coppa Italia”

Dino Zoff, ex Napoli: “Mazzola giocatore straordinario, come attaccante e centrocampista. Sempre autentico in quel che faceva. Coppa Italia per salvare la stagione? Vista la partita di domenica col Lecce, esiste ancora qualche problema. Sarebbe opportuno cercare di proseguire nell’ambito della Coppa Italia”.

Parrotto: “De Zerbi in scadenza con il Sassuolo, si sta sondando l’opzione Napoli”

Antonio Parrotto, Sassuolonews.net: “Napoli-De Zerbi? Ho parlato dell’indiscrezione già il 20 Gennaio. Per adesso l’allenatore è sotto contratto con il Sassuolo ma in scadenza a Giugno. Per quanto mi risulta ci sono stati primi approcci per sondare il terreno. Non c’è una reale trattativa, per il momento. Rinnovo rifiutato? Un quotidiano ha riportato che De Zerbi l’ha rifiutato, ma l’allenatore non l’ha mai rifiutato e si è anche arrabbiato. Carnevali ha esplicitamente detto di non aver trattato ancora con De Zerbi per il contratto, se ne parla a fine stagione”.

Bellinazzo: “Gli incassi del Napoli non bastano a ricoprire il costo della rosa, ecco perché vanno fatte plusvalenze”

Marco Bellinazzo, giornalista: “Callejon e Hamsik hanno segnato la storia della rinascita del Napoli, storia fatta di tanti sogni e successi. Il Napoli tutto ciò che incassa – quindi 205 milioni escludendo il calciomercato – non basta a coprire il costo della rosa, quindi quanto ogni anno bisogna spendere per gli ingaggi, ammortamenti e staff. Il club azzurro deve fare solo plusvalenze per avere quegli introiti per non finire in rosso. L’aria commerciale ha fatto un po’ meglio nelle ultime stagioni, ma non basta. Il Napoli ha già in casa molte plusvalenze, penso che con un paio di cessioni ed il mancato introito della Champions, le cose potranno riequilibrarsi”.

Chiariello: “Da Gattuso ci si aspettava di più, tutto ciò che stiamo raccogliendo è frutto di una cattiva gestione”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Il Napoli in Coppa Italia come ultima spiaggia. Gattuso ondivago, 5 sconfitte e 3 vittorie, partita importante in Coppa Italia fino ad arrivare in semifinale, ma da Gattuso ci si aspettava di più come da Ancelotti. Proprio quest’ultimo dichiara che dopo aver avuto avvertimenti si è guardato attorno per non restare fermo dopo il Napoli. Il giorno dopo l’ammutinamento Ancelotti ha detto che era contrario, ma ci è andato in ritiro per non farsi cacciare subito. Tutto quello che stiamo raccogliendo è frutto di una cattiva gestione”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Arek Milik: multa di 2000 € per simulazione

Calciomercato Napoli, il Psg piomba su Koulibaly: cifre impressionanti sul piatto

Lecce, il Presidente Damiani: “Su Milik era rigore, il contatto c’è”

Ultras Curva B: “Siamo stanchi, allo stadio non entreremo più”

Focus rigori a favore, al Napoli ne mancano ben 15!

CdA Napoli, cifre in rialzo: in Serie A nessuno come De Laurentiis, i familiari e Chiavelli!

Boggi: “Nicchi, pericolo ventennio come con Mussolini”

L’ex arbitro Bergonzi: “Giua richiamato dal Var, aveva l’obbligo di rivedere l’azione!”

Napoli penalizzato dalla classe arbitrale: se ne parla a Radio Marte

Pistocchi: “Napoli penalizzato dalla classe arbitrale! Mancano 12-13 rigori in questo campionato!”

Napoli, Lobotka bocciato: “Passeggia in mezzo al campo”

UFFICIALE – Napoli e Kappa rinnovano per altri due anni

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts