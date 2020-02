Pistocchi: “Napoli penalizzato dalla classe arbitrale! Mancano 12-13 rigori in questo campionato!”

Pistocchi parla chiaro, vede il Napoli penalizzato dagli errori arbitrali, come quello fatto ieri da Giua che ha interpretato il rigore come simulazione e ancora peggio non è andato a vedere al Var strumento d’aiuto per il direttore di gara.

Pistocchi sugli errori arbitrali: Napoli penalizzato!

Maurizio Pistocchi è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live parlando del match Napoli-Lecce. Ecco quanto ha dichiarato:

“Napoli penalizzato dalla classe arbitrale. La prestazione contro il Lecce non è stata brutta: sono state create tante occasioni da gol, ma i grandi errori in fase realizzativa e i grandi errori arbitrali hanno deciso la partita. Quest’anno c’è stata una somma di errori incredibile e la società deve farsi sentire anche perché addirittura ieri il rigore è stato interpretato come simulazione di Milik.

Il Napoli è penalizzato da questa classe arbitrale e sappiamo bene il livello dei nostri arbitri, tanto che rischiamo di non avere rappresentati al prossimo mondiale. In questa stagione agli azzurri mancano 12-13 calci di rigore. I fatti contraddicono Nicchi perché il settore arbitrale italiano è in grande difficoltà. Giua è un giovane arbitro e l’errore più grande che ha commesso ieri è non andare al Var che è uno strumento messo lì per aiutarlo”

