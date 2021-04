Arrivano buone notizie tra i pali: fissata la data del rientro di Ospina

La Gazzetta dello Sport annuncia buone notizie per David Ospina: fissata la data del rientro.

Ospina dopo l’infortunio, è prossimo al rientro in campo

David Ospina esordirà nuovamente in campo per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari: “In porta per il momento ci sarà ancora Alex Meret, a causa dell’assenza di David Ospina che però potrebbe rientrare domenica, contro il Cagliari, al Maradona. Ha saltato le ultime due partite, in seguito ad un problema muscolare avuto a Genova, contro la Sampdoria”.

