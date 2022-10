Napoli, Zielinski a rischio per la gara contro la Cremonese

Napoli, possibile assenza di Zielinski contro la Cremonese

Il Napoli potrebbe perdere Piotr Zielinski per la prossima gara di campionato, che si giocherà domenica alle ore 18:00 contro la Cremonese. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista polacco arrivano dal giornalista Francesco Modugno, che intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato:

“Le botte vanno smaltite. Botta significa dolore, contusione, un edema che si forma e poi se è il caso si fa un accertamento. Una situazione come questa credo venga valutata con grande serenità. Dovesse riposare un turno va bene così, c’è Ndombele che sta crescendo. Stesso discorso per Elmas che scalpita per una maglia da titolare. Gaetano nasce mezzala e può prendere il posto del polacco”.

Fonte immagine in evidenza: sscnapoli.it

