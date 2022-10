Il Napoli trionfa in Champions League: la cifra incassata finora

Il Napoli trionfa in Champions League: tre vittorie su tre partite giocate, primo posto nel girone e qualificazione agli ottavi di finale ormai ad un passo.

Calcio e Finanza ha stimato i ricavi fin qui ottenuti dal club partenopeo basati sul bonus per la partecipazione – uguale per tutti –, sul ranking storico/decennale e sulla prima parte del market pool a cui si aggiungeranno poi la seconda parte del market pool e i bonus per i risultati nella fase a gironi e quelli derivanti dagli eventuali passaggi dei turni a eliminazione diretta (ottavi, quarti, semifinali e finale).

“Per la partecipazione ogni club incasserà 15,64 milioni di euro (la cifra rimarrà la stessa fino al 2023/24), mentre sul fronte ranking storico il Napoli incasserà quasi 18,2 milioni di euro, più di Inter e Milan.

Passando al market pool, la prima parte vede il club partenopeo incassare 4 milioni di euro, visto il terzo posto conquistato al termine della scorsa Serie A. Per quanto riguarda la seconda parte del market pool, la cifra minima per ogni club è pari a 2,73 milioni di euro. Per quanto riguarda il bonus risultati, il Napoli ha incassato 2,8 milioni di euro per ogni successo fin qui ottenuto, per un totale di 8,4 milioni di euro.

Nel complesso, sommando tutte le quote minime garantite e il bonus risultati fin qui ottenuto, il Napoli incasserà poco meno di 49 milioni di euro. La cifra potrebbe essere arricchita dagli ulteriori bonus per le gare di ritorno della fase a gironi, e verosimilmente anche la seconda parte di market pool sarà superiore. Inoltre potrebbe aggiungersi il premio per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta in caso di, assai probabile, passaggio del turno”.

