Al Thani, nuovo tweet riferito a Napoli: “La ciliegina sul calcio italiano”

Al Thani fa sognare i tifosi del Napoli

Lo sceicco Al Thani torna nuovamente a fare riferimento al Napoli, come già accaduto nei mesi scorsi, ha postato un nuovo tweet che fa sognare i tifosi azzurri. “La ciliegina sul calcio italiano”, questa è la frase apparsa sul proprio account ufficiale che fa seguito ad altri contenuti apparsi su Twitter apparsi nei mesi scorsi. Già in occasione delle gare contro Lazio e Salernitana, ci furono dei post dello sceicco che avevano un chiaro riferimento al Napoli. I tifosi sognano un suo ingresso in società, visto il patrimonio che sfiora il miliardo di Euro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE- Napoli-Inter, la lista dei convocati di Spalletti

Onofri: “I partenopei sperano in un errore di atteggiamento dell’Inter”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti: due sbarchi a Lampedusa, arrivate 183 persone