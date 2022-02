Chiariello: “A fine stagione via entrambi i portieri, può arrivare Cragno”

Chiariello sul futuro dei portieri azzurri

In diretta ai microfoni di Canale 21 è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello, che si è soffermato sulla questione portieri. Ecco quanto dichiarato:

“Io ho la convinzione che fine anno il Napoli cambierà entrambi i portieri. Ospina ha le lusinghe di Carlo Ancelotti al Real Madrid, mentre Alex Meret avrebbe bisogno di un nuovo progetto per rilanciarsi da titolare. Di conseguenza non escludo che il Napoli possa tornare sul mercato dei portieri in estate. Chi potrebbe approdare al Napoli? Uno degli obiettivi potrebbe essere Alessio Cragno del Cagliari. È un portiere fortissimo che merita ben altri palcoscenici”.

