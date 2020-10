De Luca tuona: “Halloween? Una festa idiota, in quel week end chiuderemo tutto e non ci muoveremo!”

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, è intervenuto duramente contro le possibili feste organizzate nel fine settimana di Halloween

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, è intervenuto sulle pagine social per fare il punto sull’emergenza covid-19 in Campania: “Nelle prossime ore prenderemo altre decisioni su quelle attività che favoriscono gli assembramenti. I bar potranno rimanere aperti fino alle 23, per chi ha posti a sedere sicuri invece fino a mezzanotte. Sarà vietato l’asporto. E’ la movida che dovrà essere bloccata perché abbiamo verificato una grande percentuale di irresponsabili che parla con la mascherina sotto al collo.

Il governatore ha poi continuato, a proposito del primo novembre: “Vi anticipo che nel fine settimana di Halloween chiuderemo tutto alle 22. Halloween è quest’immensa idiozia, un’americanata importata nel nostro paese, un monumento all’imbecillità. Siccome sento che già si stanno preparando a fare le feste, dalle 22 il weekend di Halloween sarà tutto chiuso, non sarà consentita neanche la mobilità. Inoltre faremo il coprifuoco dopo la mezzanotte anche nei prossimi giorni, non è più tempo di tolleranza”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gasperini: “Napoli forte, faremo la nostra partita.Tutti recuperati, pure Ilicic”

PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DI FANTAZZURRI, IL FANTACALCIO DEI TIFOSI DEL NAPOLI

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

‘Vaccino influenza rafforza Covid’, indagato medico