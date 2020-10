L’AVVERSARIO – Il Napoli trova l’Atalanta nella quarta giornata di Serie A

Per gli azzurri, dopo la questione Juventus che ha li ha visti vittima di una sentenza con sconfitta a tavolino e penalizzazione di un punto in classifica, è arrivato il momento di tornare in campo. Sicuramente la decisione del giudice sportivo non ha fatto piacere al club e ai giocatori, ma ora in attesa dell’esito del ricorso bisogna fare una sola cosa, concentrarsi sul calcio giocato. A Gattuso e i suoi non poteva forse capitare avversario peggiore, l’Atalanta di Gasperini è in stato di grazia ed è ora una delle big inamovibili del nostro campionato, attualmente si trovano primi in classifica a pari merito con il Milan.

L’Atalanta in campo

Malgrado il campionato sia iniziato da poco, i nerazzurri hanno già fatto una vittima importante nel recupero della prima giornata di Serie A, sconfiggendo la Lazio di Simone Inzaghi allo Stadio Olimpico per 4-1. Tutte le loro uscite sono state vittoriose e la media gol è impressionante, sono ben 13 le reti messe a segno contro le 5 subite, che sono anch’esse un numero importante se consideriamo che la partita di domani segnerà soltanto il quarto impegno per i bergamaschi, che nei precedenti tre match hanno comunque subito più di un gol a partita. Gli uomini di Gasperini si sono guadagnati il nome di “big” nel nostro campionato, ormai quella dell’Atalanta è una macchina ben oliata che dimostra di avere una grande consapevolezza dei propri mezzi, complice anche la presenza in squadra di individualità importanti, una su tutte il Papu Gomez. Il loro calcio è sinonimo di intensità e corsa, creano tante occasioni e ne segnano la maggior parte, ma loro mole di gioco li lascia talvolta scoperti in fase difensiva. In occasione del match di domani Gasperini ritrova Josip Ilicic, uno dei giocatori più importanti delle scorse stagioni dei bergamaschi.

Le probabili formazioni del match

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Elmas, L.Insigne, Zielinski

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caldara, Carnesecchi, Gollini

I precedenti

Napoli e Atalanta si sono scontrate ben 98 volte nella massima serie, il parziale è a favore degli azzurri con 43 vittorie contro le 23 dei bergamaschi, 28 i pareggi

Ad arbitrare la partita sarà Marco Di Bello, Il suo ultimo precedente con gli azzurri in Serie A risale al 14 dicembre 2019, esordio di Gattuso sulla panchina partenopea nella sconfitta casalinga per 2-1 contro il Parma.

Alessandro Santacroce

