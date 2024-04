Corriere dello Sport – L’arrivo di David spingerebbe Conte verso il “sì” al Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla panchina del Napoli. Il futuro è ancora incerto, ma Aurelio De Laurentiis ha un sogno ricorrente: Antonio Conte. Il tecnico potrebbe decidere di voler continuare la sua carriera in Italia, per motivi personali, e le due squadre in corsa per averlo sono Milan e Napoli. L’ex Inter ha già una proposta sul tavolo da parte dei partenopei, ma l’ipotetico addio di Osimhen lo lascia perplesso. Tuttavia, la mossa di Manna per cercare di portare David del Lille al Napoli, potrebbe lenire la mancanza.

