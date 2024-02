UFFICIALE – Allenamento Napoli, Osimhen torna in gruppo

La SSC Napoli ha riportato la seduta di allenamento odierna soffermandosi su Victor Osimhen e Cyril Ngonge.

Nella mattinata di oggi l’attaccante del Napoli Victor Osimhen è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Al contrario l’attaccante Cyril Ngonge ha effettuato una seduta di allenamento personalizzata.

A riportare tali notizie è stato proprio il sito ufficiale del club:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Cagliari in programma domani alle ore 15 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha svolto attivazione e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Osimhen ha lavorato col gruppo.”

