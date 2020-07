Carlo Alvino: “Cosa aspetta la Uefa a cambiare sede per Barcellona-Napoli”

Carlo Alvino contro la Uefa

Attraverso il suo profilo Twitter, Carlo Alvino ha mosso una critica alla UEFA rea di non aver ancora spostato la sede di Barcellona-Napoli. Nelle ultime ore, in Catalogna, sono scoppiati diversi focoloai di Covid-19 ma al momento il massimo organismo del calcio europeo non ha ancora comunicato nulla in merito. Ecco quanto postato:

“In Catalogna adottano nuove misure restrittive, compresa Barcellona, chiedendo ai residenti di restare a casa dopo un aumento di nuovi casi di coronavirus. Cosa aspettano Ceferin e Marchetti a spostare la sede di Barcellona-Napoli? Dov’è il senso di responsabilità dell’Uefa?”

