Ufficiale – La Juventus saluta Pecchia: l’under 23 nelle mani di Pirlo

Fabio Pecchia lascia la Juventus Under 23 dopo la vittoria della Coppa Italia di Serie C

“Al termine di una stagione lunga, sicuramente particolare e decisamente positiva, Fabio Pecchia saluta la Juventus Under 23. Arrivato in bianconero la scorsa estate, il tecnico lascia la panchina dopo aver conquistato la Coppa Italia di Serie C e aver visto la corsa Playoff interrompersi con il pareggio contro la Carrarese. È stato sicuramente un anno impegnativo, cominciato lo scorso agosto con il primo match in Coppa Italia di Serie C contro la Pergolettese e terminato, appunto, qualche giorno fa con la gara di Carrara, con il 2-2 che ha premiato i padroni di casa, ma che ha messo in mostra i risultati del lavoro svolto nel corso di tutta la stagione”. Così, sul proprio sito ufficiale, la Juve dà l’addio al mister ringraziandolo del lavoro svolto e dei traguardi raggiunti. Pecchia verrà sostituito da Andrea Pirlo.