Osimhen, non è ancora finita. Sono ore calde per la chiusura

Si continua a trattare per Osimhen

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, non è ancora sfumato l’affare che dovrebbe portare Victor Osimhen a vestire la maglia azzurra. Nonostante il suo nuovo agente è in contatto con il Liverpool, il Napoli resta in prima fila. De Laurentis forte dell ‘accordo con il Lille, che lo spinge verso il Napoli, non ha accettato il gioco al rialzo dei procuratori. Il club azzurro spera ancora in un si del giocatore, ma bisogna convincere il suo entourage. Sono ore caldissime per definire la trattativa.

