La Premier League torna alla normalità

In Premier League si torna alla normalità. Infatti, arrivano delle ottime notizie per i tifosi inglesi dopo le dichiarazioni di Boris Johnson nel corso di una conferenza stampa. Il primo ministro britannuco, ha infatti, confermato che dal prossimo Ottobre i tifosi inglesi portanno tornare allo stadio. “Da ottobre intendiamo riportare il pubblico negli stadi. Il tutto dovrà avvenire in modo sicuro, secondo i protocolli anti-Covid che sono stati varati”. Queste le dichiarazioni di Johnson, che non possono fare altro che piacere a tutti i tifosi d’oltre manica.

