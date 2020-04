Insigne: “Lavoriamo tanto, sento sia i compagni che Gattuso. Europeo? Arriveremo in fondo”

Insigne a Radio Kiss Kiss Napoli

Ultime notizie calcio Napoli – Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Queste le sue parole:

Insigne:

“Stiamo tutti a casa ed è giusto che sia così, solo così si può sconfiggere il virus. Seguiamo le regole che ci vengono imposte. Quando finirà tutto, sarà più bello abbracciarci. Medici ed infermieri stanno facendo un lavoro straordinario, sono loro i nostri idoli. Ce la stanno mettendo tutta per farci vincere questa battaglia. Gli faccio i miei complimenti. Il campo manca a me ma in generale a tutti gli sportivi, stiamo facendo tutti un grande sacrificio e dobbiamo continuare a farlo. La cosa più importante è la salute. Quando finirà tutto, torneremo ad allenarci insieme mentre ora preferisco allenarmi fuori al balcone. Siamo in contatto con lo staff del mister che ci manda gli allenamenti da fare, lavoriamo tanto ed è giusto perché questo è il nostro mestiere. Facciamo tapis roulant e addominali per tenerci in forma.

Gattuso? Il mister sin dal primo giorno mi ha subito parlato e fatto sentire importante, è stata una cosa positiva per me. Ho un bellissimo rapporto con lui, mi sento spesso con lui anche adesso per parlare di tutto ed anche dei miei compagni. Mi rende partecipe e questo mi fa piacere. Giocavamo a bocce io, Immobile, El Shaarawy e Tavecchio in Francia. Ci divertivamo tanto. Ringrazio il presidente per quello che mi ha detto, spero di rivederlo presto.

Rapporto con i compagni? Ci sentiamo spesso sul gruppo in questo periodo, scherziamo molto tra di noi anche su chi taglia barba o capelli.

Cos’ho detto loro riguardo questo periodo? Sul gruppo, ieri proprio l’ho scritto, di stare tranquilli, che stiamo lottando tutti insieme.

Quando torneremo in campo dovremo essere bravi a riprendere da dove ci eravamo fermati. Stavamo facendo bene. Se ripenso alla partita con il Lecce vorrei giocarla di nuovo, era l’emblema di come era andata la stagione fino a quel punto. Abbiamo fatto grandi partite e questo è merito del mister e del suo staff che ci ha messo in condizione di far bene. La pizza? Mia moglie ed i miei figli mi hanno fatto i complimenti. Io non la mangio perché devo tenere la linea. Mi piace ma preferisco il tiro a giro. Pizza di Di Lorenzo? Ha fatto la pizza alla toscana, quando finisce tutto gli spiego come si fa.

Meglio l’Europeo adesso o l’anno prossimo? Quest’anno abbiamo un grande gruppo in Nazionale, credo che un anno in più possa farmi bene perché ci arriverò con maggiore esperienza. L’anno prossimo potremo fare ancora meglio!”

Scherzo telefonico di Roberto Insigne al capitano azzurro: l’attaccante del Benevento ha chiesto al capitano azzurro la ricetta per realizzare la pizza a casa. Pronta la risposta dell’ex Pescara che ha elencato, uno ad uno, gli ingredienti per la pizza. Conclude il suo intervento Roberto Insigne:

“Scherzi a parte, lui è davvero il mio capitano ed il mio calciatore preferito. Sono contento di avere un fratello così. Gattuso o Filippo Inzaghi? Da quando gioco, non ho mai visto nessuno come mister Inzaghi”.

Riprende la parola Lorenzo:

“Sono emozionato, mi dice spesso queste cose. Deve continuare così perché ha tutto per diventare un campione. Gattuso martello? No, è tranquillo… (ride, ndr). E’ un martello quando è giusto esserlo. ora bisogna restare a casa e rispettare le regole. Serve l’ultimo passo per superare tutto e non dobbiamo rovinare tutto adesso”.

