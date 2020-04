Sabatini: ”De Laurentiis, riduzione stipendi? Si devono ridurre anche al presidente e dirigenti”

Sabatini su De Laurentiis: in generale chi ha diritto di chiedere aiuti allo stato è bene che li chieda, ma se viene richiesta la riduzione degli stipendi ai calciatori, si devono ridurre anche al presidente e dirigenti vari

Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Sportiva ne corso della trasmissione ‘Microfono Aperto’ per parlare di De Laurentiis, della riduzione degli stipendi a calciatori, presidenti e dirigenti oltre ad altri argomenti.

Queste le sue parole:

SU CAVANI

”Era in parola con l’Atletico Madrid, poi questa situazione ha congelato tutto. Milik è in scadenza tra un anno e Napoli potrebbe essere il posto giusto per Cavani, anche se sarebbe un ritorno ‘romantico’.

SABATINI SU DE LAURENTIIS ”In generale chi ha diritto di chiedere aiuti allo stato è bene che li chieda, ma se viene richiesta la riduzione degli stipendi ai calciatori, si devono ridurre anche al presidente e dirigenti vari. C’è bisogno di un ridimensionamento da parte di tutti”. SU LAUTARO ”Ha fatto una grande stagione. E’ vero che dopo il rientro dalla squalifica non ha giocato come prima, ma un po’ tutta l’Inter era involuta”. SABATINI SUL PSG ”Sul PSG che riscatta Icardi e lo scambia con Donnarumma? Nel fantamercato ci può stare”. SUI PROCURATORI ”Fanno parte di una bolla economico finanziaria destinata a ridimensionarsi. Sono indignato e invidioso di certe cifre”. SABATINI SUL CAMPIONATO ”Ripartendo dalla guarigione, penso si debba concludere il campionato, dato che, salvo una nuova ondata epidemica, i tempi dovrebbero essere abbastanza facili da rispettare. Per me vanno finiti tutti i campionati in un modo o nell’altro, mettendo magari il limite alla serie C o D, per poi cominciare quelli nuovo’‘.

SULLO SPORT ALL’APERTO

”Sullo sport all’aperto: Non vedo l’ora di poter tornare a fare i miei giri in bicicletta, quindi capisco il problema”.

SULLE SCELTE DELLE FEDERAZIONI BASKET E VOLLEY

