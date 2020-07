Lasagna, l’agente: “Se il Napoli lo vuole lo prende, ecco il desiderio di Kevin”

L’agente di Lasagna parla del Napoli

Nel corso della diretta di Si Gonfia La Rete, è intervenuto il procuratore dell’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna. Massimo Briaschi ha commentato anche il possibile interesse del Napoli per il suo assistito, dichiarando:

“Se il Napoli avesse voluto, l’avrebbe già preso. Kevin ha realizzato già dieci reti in questo campionato, ma c’è una cosa che in pochi sottolineano. L’attaccante è andato in doppia cifra, ma senza tirare calci di rigori contrariamente ad altri calciatori. Ha qualità importanti per fare bene in qualsiasi squadra. Se parleremo con Cristiano Giuntoli di Lasagna nel corso di Napoli-Udinese? A momento Kevin ha un solo desiderio: quello di trascinare l’Udinese alla salvezza. Poi si vedrà anche se il Napoli ha già preso Petagna.”

