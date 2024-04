Televomero – Monti: “Conte? Dicono da mesi che sia il nuovo allenatore, sta cercando casa a Napoli”

Secondo il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Gianluca Monti, intervenuto in diretta a ‘Giochiamo d’Anticipo’, ADL avrebbe già un accordo con il prossimo allenatore: “Personalmente mi sorprendono molto le notizie riguardanti tutti gli allenatori che hanno dato disponibilità a sedersi sulla panchina del Napoli. Io sinceramente, dovesse sedermi a colloquiare con l’ultimo Aurelio De Laurentiis, avrei molta paura.

Io conosco persone pronte a giurare che Antonio Conte è da mesi il nuovo allenatore del Napoli e personalmente ne sono molto sorpreso, ma si tratta di persone troppo vicine al tecnico per pensare che la cosa non sia vera. Inoltre ho altre fonti secondo cui il leccese starebbe già cercando casa in città. Con il suo arrivo le aspettative sulla stagione sarebbero altissime.

Il fatto che il club abbia ancora un appeal così forte nonostante l’ultima stagione mi lascia molto sorpreso, soprattutto visti i comportamenti avuti dal numero uno azzurro quest’anno”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Barcellona punta Kvaratskhelia, la conferma di Xavi in blaugrana cambia le priorità di mercato

Il Napoli segue Artem Dovbyk del Girona: attaccante rivelazione della Liga

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi