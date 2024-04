Corriere dello Sport – ADL, messaggio motivazionale alla squadra: “Chiudiamola a testa alta”

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato un retroscena inerente all’arrivo di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno. Il patron ha parlato alla squadra, lanciando ai giocatori un messaggio motivazionale:

“Non ha assistito all’allenamento, però li ha incontrati. E ha detto due parole che hanno restituito un senso al finale di stagione e al presente, nonostante il futuro sia in piena evoluzione. In sintesi: mi raccomando, chiudiamola per benino, a testa alta; volendo, per quelli che sono i valori in campo, si potrebbe addirittura provare a vincere le otto partite che restano, così da regalarsi una passerella di livello che servirebbe a tutti. Un bel messaggio, molto concreto e diretto, che suona più o meno in questo modo: forza e coraggio, Napoli”.

