Verde, l’agente: “Il Napoli era interessato ma si innamorò di Vinovo”

L’agente di Francesco Verde è intervenuto ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli” ed ha spiegato un retroscena sul giocatore.

Fabio Di Napoli, agente di Francesco Verde, è intervenuto ai microfoni di “Radio Goal” nel corso di “Kiss Kiss Napoli”. Di Napoli ha spiegato che il club azzurro era interessato al giovane, ma la Juventus fu più veloce nell’affare.

Ecco quanto dichiarato:

“Francesco Verde era all’Internapoli, c’erano un po’ di club su di lui tra cui il Napoli solo che tentennò un po’ per vari motivi. Successivamente piombò la Juventus su di lui, andammo a Vinovo e ci mostrarono il centro sportivo, così scegliemmo la Juventus. Si innamorò del centro di Vinovo. L’anno scorso ebbe un piccolo infortunio e dopo cinque minuti stava al J Medical con accanto Pogba. Per lui fu una enorme emozione, straordinario confrontarsi con certi calibri. Prima di andare alla Juventus noi chiudemmo con il Milan, ma la Juve fu rapida ad inserirsi e la differenza la fece anche il centro sportivo che fu mostrato al ragazzo e alla famiglia. Alla Juventus come scouting sono bravi, molto bravi. Se arrivasse Manna a Napoli sarebbe un grande colpo quello del club di De Laurentiis.”

