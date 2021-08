Parma, è fatta per Gennaro Tutino, arriva l’ultimo ok dal Napoli

Tutino-Parma, ci siamo. Arriva l’ok dal Napoli, l’attaccante è atteso in squadra per il ritiro.

Tutino-Parma arriva l’ok dal Napoli, lo scrive Gianluca Di Marzio, per Sky Sport sul proprio sito ufficiale. L’attaccante è ormai un giocatore del Parma, atteso per unirsi al ritiro. L’accordo è chiuso a 5 milioni più 1 in caso di promozione.

