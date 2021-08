Insigne utile ma non indispensabile, ADL fissa il prezzo per il capitano

Lorenzo Insigne: utile ma non indispensabile. Nessun riguardo nei confronti del capitano, libero di lasciare la squadra.

De Laurentiis ci pensa, fissa il prezzo e la base di partenza per il costo del cartellino è di 25 milioni di euro. La Gazzetta dello Sport prende in considerazione l’attuale situazione inerente al rinnovo di contratto di Insigne, di questa trattativa che fa fatica a decollare: “Dunque, ad oggi, nessun riguardo per il numero 10 della Nazionale, lui è come tutti gli altri, è utile ma non indispensabile”. De Laurentiis, dal canto suo, ha dichiarato “Il mercato è aperto sia in entrata che in uscita. Abbiamo pochi giorni, poi chi c’è, c’è, chi non c’è, non c’è. A settembre partiremo e andremo avanti fino alla fine”. Il presidente inoltre rientrerà a Roma e ieri sera ha avuto un colloquio con Spalletti per fare un punto sulle trattative in corso.

