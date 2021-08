Marchetti: “PSG su Koulibaly? Ormai smentire una loro trattativa è ridicolo”

Luca Marchetti sul possibile interesse del PSG su Koulibaly: “Ormai smentire una loro trattativa diventa ridicolo”.

L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti è stato ospite dell’editoriale di TMW Radio ed ha analizzato l’interesse del PSG nei confronti di Kalidou Koulibaly e del possibile trasferimento del giocatore: “Ormai smentire una loro trattativa diventa ridicolo. Il Fair play finanziario oggi non c’è, è stato sospeso per la pandemia. Il Fpf interverrebbe solo se le spese per i cartellini non fossero sostenibili, ma a Parigi hanno comprato solo Hakimi, gli altri acquisti sono arrivati tutti a parametro zero”.

