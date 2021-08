Napoli punta tutto su Palmieri, ma c’è l’alternativa

Giuntoli e l’ultimatum al Chelsea: il ds ha fretta di chiudere la trattativa, cessione in breve tempo o il Napoli punterà su Reinildo Mandava.

L’edizione odierna de La Repubblica, prende in considerazione la situazione del calciomercato del Napoli. Ad oggi si è arrivati ad un punto fondamentale del mercato estivo ed il club partenopeo inizia ad avere fretta di chiudere le trattative più importanti: tra cui quella legata al terzino sinistro e quella del centrocampista centrale. In merito al terzino sinistro, secondo il quotidiano, Cristiano Giuntoli ha dato un ultimatum al Chelsea, il ds non aspetterà ulteriore tempo: o il club accetta di cedere Emerson Palmieri o si punterà con decisione su Reinildo Mandava.

