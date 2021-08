Napoli, incontro in corso tra Giuntoli e l’agente di Lorenzo Insigne

Giuntoli incontra il procuratore di Lorenzo Insigne

Attraverso le pagine del proprio sito ufficiale, il giornalista Gianluca Di Marzio riferisce di un incontro tra Cristiano Giuntoli e l’agente di Lorenzo Insigne. Ecco quanto riportato:

“È arrivato in questi istanti in hotel il procuratore del numero 24 azzurro per incontrare Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. Sul tavolo, il rinnovo del fantasista napoletano”.

