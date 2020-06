Arek Milik contattato dall’Atletico Madrid: offerto ingaggio raddoppiato. I dettagli

Arek Milik contattato dall’Atletico Madrid: offerto il doppio dell’ingaggio attuale

Arek Milik-Atletico Madrid – Il quotidiano spagnolo AS ha battuto la notizia: Arek Milik contattato dall’Atletico Madrid. Il giornale ha parlato anche di una videoconferenza, effettuata ieri, tra l’attaccante polacco, il suo agente e, appunto, il direttore sportivo dell’Atletico Andrea Berta: offerta di 5 milioni netti a stagione, il doppio rispetto al suo ingaggio attuale. L’attaccante polacco si convincerebbe così della corte di Simeone, ma il problema per l’Atletico sarà trattare con De Laurentiis, che chiede 40-50 milioni di euro e non è disposto ad accettare Diego Costa come contropartita tecnica.

