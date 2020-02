Fiorentina, Vlahović verso il rinnovo. L’attaccante sotto i riflettori di Roma e Napoli

Vlahović: nella Roma come vice Dzeko, nel Napoli di Gattuso per avere un giovane e prospettico attaccante di valore, ma…

Dušan Vlahović, giovane calciatore serbo ed attaccante della Fiorentina oltre che Nazionale Under 21 serba, secondo alcuni rumors di mercato sembra che sia nel mirino di Roma e Napoli. Rocco Comisso, presidente del club viola, spegne sul nascere ogni accostamento del suo gioiellino verso un qualsivoglia club.

”Ricevo tante chiamate per Vlahovic, dalla Premier e dai principali campionati europei – afferma a calciomercato.it l’agente del ragazzo, Darko Ristic – sono tutti impazziti per lui. Dušan è un calciatore importante per il presente e per il futuro della Fiorentina: il ragazzo è contento e in un mese ci metteremo a discutere di rinnovo”.

Anche il ds Pradè, ha confermato che l’entourage di Vlahovic si siederà al tavolo della trattativa per discutere del prolungamento del contratto.

