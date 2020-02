Ass. Borriello:”Curve superiori completate, lavoriamo per il settore inferiore”

Presto anche nuovi posti per i diversamente abili

Nel corso della trasmissione radiofonica Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli. Ecco quanto dichiarato: “La parte superiore delle Curve è completato, in quella inferiore c’è ancora bisogno dell’ausilio di qualche bagno chimico, ma i lavori sono in corso. Napoli-Barcellona? Come facciamo per i grandi eventi, garantiremo sicurezza e la Questura lavora per questo. C’è un’interlocuzione in corso anche per un rafforzamento del trasporto pubblico”.

Ha poi aggiunto: “Quote invalidi San Paolo? Ci sto lavorando. Sono più di 40 posti, ma possiamo annunciare nuovi posti in altri settori: curve, distinti e tribune. Stiamo ampliando l’offerta per le persone disabili, non avranno un settore a parte, ma ampliamo: ci stiamo lavorando. Prima scudetto o posti per disabili? Prima i posti, quest’anno lo scudetto è lontano. Scritta Napoli sui sediolini? Il Comune di Napoli non ha ancora la gestione totale dello stadio, è ancora nelle mani della società per le Universiadi. Non appena sarà finito, possiamo parlarne”.

