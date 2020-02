Il leader della Curva B: “70€ con il Barcellona un dispetto del club! Uno schiaffo al popolo napoletano!”

Il leader della Curva B contesta i 70€ per il Barcellona, troppo per i tifosi giovani che fanno di tutto per seguire la squadra. Per cui saranno presenti solo domenica per il Torino.

Il leader della Curva B: biglietto 70€ con il Barcellona sembra un dispetto del club

Il leader della Curva B Alessandro Cosentino è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, parlando del caro biglietti per Napoli-Barcellona. Queste le sue parole:

Il lider della Curva B:

“Sappiamo benissimo dell’importanza della partita contro il Barcellona che molti hanno sognato di vedere al San Paolo. Veniamo da mesi di protesta per il regolamento d’uso, dopo mesi abbiamo avuto uno pseudo accordo nel massimo rispetto delle autorità e responsabili dello stadio e siamo tornati in gradinata.

Ci è arrivato uno schiaffo con 70 euro di biglietto: la nostra è una protesta logica. Siamo tutti ragazzi che fanno sacrifici incredibili per seguire la propria squadra, senza mai badare a spese e costi. Abbiamo pensato che non è giusto, ci è sembrata una sfida, un dispetto da parte della società nei nostri riguardi, come per dire “L’avete avuta vinta, ma comandiamo noi”.

Non è per i 70 euro, non mi devono rispondere che altrove pagano 80 euro per la curva, perché conosciamo bene le problematiche del ceto medio basso che abbiamo in Campania. Domenica saremo allo stadio, col Torino ci saremo. Ad oggi ho cercato in tutte le maniere di tenere calme le teste più calde, per amore di questa città, squadra e gradoni. Ho provato a sopperire a tante cose sbagliate della società, siamo stati di un buonismo unico. Volevamo vincere, che le nuove generazioni potessero rivivere delle gioie.

Da quando De Laurentiis è qui, nessuno si è mai permesso di andargli a chiedere nulla, a differenza di quando, qui, nacque il tifoso a pagamento. Il signor De Laurentiis ha avuto la fortuna di avere a che fare con persone oneste, ma non c’è mai stata la volontà di porsi in una certa maniera nei nostri confronti, da parte di nessuno”.

