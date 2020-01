Graziani contro Sarri – Il palleggio Juve non porta a niente

Ciccio Graziani è stato intercettato all’evento Pitti Uomo dalla redazione di “tuttomercatoweb”.

Graziani usa toni duri sul gioco della Juventus, ecco quanto evidenziato dal portale:

“Demme non l’ho mai visto, se il Lipsia lo dà via a gennaio ci sarà un perché. Ha mercato, ma se la squadra in testa alla Bundesliga se ne priva, a me vengono dei dubbi. Mi sembra la stagione del capolinea per il Napoli. C’è il rischio che non si qualifichino nemmeno per l’Europa League e De Laurentiis non farà grossi investimenti senza la Champions. Ci sarà una rivoluzione; riprogrammeranno tutto. Bisogna capire con quale competitività perché non sono mai arrivati giocatori di primo livello, figurarsi adesso che c’è il rischio di restare fuori dalle Coppe. Temo che perderà posizioni; Mertens, Callejon, Allan andranno via, dovranno rifare tutto. Io sarei un po’ preoccupato”.

Roma-Juventus che sfida sarà?

“La Roma gioca a volte a ritmi troppo lenti, è prevedibile. Davanti è una buona squadra; a Dzeko direi di essere più esigente con sé stesso, più cattivo. La Roma ha bisogno dei suoi gol, quelli dei trequartisti da soli non bastano. Il palleggio della Juventus non porta da nessuna parte; se non ci fosse stato l’errore del difensore del Cagliari, non so come sarebbe finita la partita. I bianconeri hanno i singoli, una forza che altri non hanno anche dalla panchina. Ma non vedo ancora miglioramenti sul piano del gioco. La mano di Sarri non si vede, le vittorie sono state tutte sofferte. Con quelle bocche di fuoco avrebbe dovuto avere 4-5 punti in più dell’Inter, che sta sfruttando al massimo le sue potenzialità, al contrario della Vecchia Signora”.

