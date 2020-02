Gattuso: “Allan si è allenato bene, non porto rancore. Lozano non al top. Il Brescia la priorità…”

Conferenza Gattuso Brescia-Napoli

Ultimissime calcio Napoli – La conferenza stampa di Gennaro Gattuso che presenta la sfida Brescia-Napoli.

Conferenza Gattuso Brescia-Napoli

Allan, Milik e Lozano convocati. Come sta la squadra? “Molto bene, abbiamo lavorato bene. Lozano non è al 100% ma è convocato, con Allan è tutto a posto, si è allenato molto bene ed avevo detto che non avrei portato rancore. La squadra ha fatto quel che doveva fare”.

Brescia trappola? “La gara di domani è la priorità, scnederà in campo la squadra migliore. Con le piccole abbiamo perso 20 punti, lo abbiamo toccato con mano quanto è difficile. Sarà la stessa partita di Cagliari, contro una squadra avvelenata”.

Ghoulam? “Sta lavorando e sta recuperando, gli manca qualcosina ma sta dando grande continuità in allenamento. E’ qualcosa di importante”.

Allan? “Per me è finita là. E’ un giocatore come gli altri ed io pretendo massimo impegno. Ci siamo parlati, guardati negli occhi ed ora bisogna far parlare il campo. I compagni lo hanno aiutato e lui si è fatto aiutare, ho visto un grande professionista”.

Dualismo dei portieri? “Non mi interessa, faccio delle scelte non facendomi condizionare né dall’antipatia né dalla simpatia. Mi piacerebbe essere aziendalista ma in questo momento devo mettere i calciatori che mi danno maggiore affidabilità. Le scelte che faccio sono in buona fede. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Non vedo proprio il bicchiere… Oggi l’obiettivo è dare continuità anche nel quotidiano, le partite si vincono durante la settimana”.

Mezzala di interdizione quando gioca Politano? “Deve migliorare Politano nel coprire palla e non farsi puntare, deve migliorare in fase difensiva e non deve pensare solo a spingere”.

Ulteriore crescita? Elmas fuori ruolo? “Perché dici che Elmas non gioca nel suo ruolo? Anche in Nazionale gioca da attaccante esterno, parte largo e poi converge. Non me lo invento io attaccante esterno, lo può fare. Preferisce giocare lì che da mezzala. Può diventare una grande mezzala”.

Sensazioni in vista del Barcellona? “Non ne parliamo, nessuno ne ha mai parlato. Inizieremo a prepararla da sabato dopo aver analizzato quella con il Brescia. Dobbiamo pensare a Balotelli, al Brescia, a Lopez adesso. Pensiamo a preparare prima questa, ho visto la squadra motivata”.

Gara di domani? “Molto simile a quella di Cagliari. Non so come giocheranno, con quale sistema di gioco, ma è una squadra che lascia due o tre calciatori in avanti e bisogna fare attenzione a non peccare di presunzione ed a palleggiare bene. Dobbiamo essere bravi nel leggere questa partita perché non sarà per niente facile. Hanno sempre tre o quattro giocatori in area, servirà grande attenzione”.

Koulibaly? “Bisogna prima vedere come viene assorbito l’edema e poi ascoltare le sue sensazioni. Ho preferito, insieme allo staff medico, fermarlo per 8-10 giorni per poi valutare come si sente a livello fisico. Si conosce meglio di tutti e ci darà le sue sensazioni tra cinque o sei giorni”.

Miglior rendimento in trasferta? “Preferisco giocare sempre in casa anche se noi abbiamo sempre faticato. Il problema non è quello che facciamo o l’approccio alla gara ma bisogna annusare il pericolo prima. Per troppe gare non lo abbiamo fatto ed abbiamo commesso tantissimi errori. Questo è stato il problema delle partite in casa”.

Possibile non pensare al Barcellona? “Ci riuscivo da calciatore, soffrivo solo quando la Juventus, con cui eravamo in lotta per il titolo, giocava prima di noi e non riuscivamo a sbloccare il risultato dopo una ventina di minuti. Lì soffrivo ma non pensavo mai alla gara successiva. Europa League o superare il Barcellona? Europa League tutta la vita”.

Multe? “E’ successo il 5 novembre… Ci stiamo convivendo da allora, noi dobbiamo pensare a giocare, a vincere ed a fare i professionisti. Non è che ci svegliamo adesso e scopriamo questa cosa”.

Condizionato da martedì? “Io non lo sono per nulla. Se il Barcellona è in difficoltà noi siamo messi peggio”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lopez in conferenza: “Col Napoli partita importante per cambiare il futuro! Tre recuperati…!”

Sky – La probabile formazione contro il Brescia: ballottaggio Politano-Callejon

SSC Napoli, il report: out Llorente, Hysaj lavoro in gruppo, personalizzato per Koulibaly

Haaland nessuno come lui in Europa! 10 gol in 7 partite. Napoli e Juve lo rimpiangono?

Calciomercato: Belotti interessa al Napoli. Meret deve valutare il futuro

Crosetti:” Barcellona parte favorito, ma attenzione a questo Napoli”

Caso Allan: scoppia la pace, super allenamento per il brasiliano

Caso multe, respinto il ricorso dei giocatori del Napoli

Miguel Reina: ”Barcellona Messi dipendente. Col Napoli sfida complicata per le due squadre”

Chiariello su Gattuso:”Dato segnale forte ai giocatori”

Retroscena Barcellona Mertens: i blaugrana l’hanno seguito per sostituire Dembélé

Cm.com, Romano: “Belotti al Napoli? Piace tanto a Gattuso, per 40-50mln puoi averlo”

Napoli, pace fatta tra Gattuso e Allan: le ultime

Fedele su Gattuso:”Cambio modulo sbagliato, Demme non doveva uscire”

Modugno:”Il calcio del Napoli più efficace in trasferta”

Calciomercato – Napoli, l’idea Jeremie Boga è concreta

Gattuso:”Dobbiamo arrivare ai 40 punti. Mertens? Fenomeno”

Ultim’ora – Mertens e Napoli, c’è la volontà di rinnovare

CONTENUTI EXTRA

È morto l’attore Flavio Bucci