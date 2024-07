Nessuna offerta ufficiale per Chiesa da parte del Napoli

Non sarebbe arrivata nessuna offerta da parte del Napoli per Federico Chiesa, il club azzurro avrebbe solo fatto un sondaggio.

Federico Chiesa è stato più volte accostato al Napoli; la motivazione sarebbe un interesse da parte della Società partenopea. L’attaccante inoltre non è ancora riuscito a trovare il giusto accordo con la Juventus ai fini di un rinnovo.

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sulla situazione specificando che il Napoli non avrebbe fatto alcuna offerta: per adesso si tratterebbe solo di sondaggi.

Di seguito quanto si legge:

“Non esiste alcuna offerta ufficiale del Napoli per Federico Chiesa. Gli azzurri non hanno mai formalizzato una proposta per il calciatore della Juventus con il contratto in scadenza nel 2025. Ci sono stati solo dei timidi sondaggi.”

