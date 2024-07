Kvaratskhelia cambia numero di maglia, ha scelto il 7

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia avrebbe scelto di cambiare il proprio numero di maglia: indosserà dunque il numero 7.

Novità in merito al numero di maglia dell’attaccante Khvicha Kvartskhelia. Secondo quanto si legge su Sportmediaset il georgiano non indosserà più il numero 77, bensì il 7.

Ecco quanto si legge:

“Khvicha Kvaratskhelia è pronto a riprendersi il Napoli. Dopo un grande Europeo con la Georgia, l’esterno del Napoli nei prossimi giorni raggiungerà i compagni di squadra per cominciare a lavorare con Antonio Conte. In vista della nuova stagione, come racconta il Corriere dello Sport, ci sarà una novità: Kvaratskhelia indosserà la maglia numero 7 (dei suoi idoli Guti e Cristiano Ronaldo) abbandonando così il numero 77 usato nei primi due anni a Napoli. Lo stesso 7 che indossa anche in Nazionale. Un messaggio chiaro e forte quello mandato da Kvara: la volontà di rimanere al Napoli ringraziando Conte per la fiducia mostrata sin qui, seppur solo telefonicamente e a parole. L’attaccante georgiano, di fatto, ha deciso di rispedire al mittente l’offerta del PSG perché vuole tornare a essere protagonista con la maglia del Napoli già in questa stagione. Nel 3-4-2-1 che Conte sta provando c’è posto per la sua fantasia e i suoi dribbling.”

