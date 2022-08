Napoli, ecco perché Fabian Ruiz non ha ancora firmato con il PSG

Fabian Ruiz è stato accostato al PSG da diverso tempo, tuttavia c’è un motivo per cui non ha ancora firmato alcun accordo con il club.

Fabian Ruiz potrebbe lasciare presto il Napoli per trasferirsi al PSG. I due club sarebbero in trattativa da diverso tempo, ma ci sarebbero prima delle questioni da risolvere.

Ecco quanto riportato dal quotidiano Il Mattino:

“Discorso avviato da giorni tra Napoli e Psg anche per Fabian Ruiz, ma non ancora arrivato alla conclusione perché c’è da trovare l’accordo sulla cifra che il club parigino dovrà corrispondere al Napoli, (la richiesta iniziale di De Laurentiis è stata di 30 milioni). “Lo spagnolo è stato individuato come rinforzo per il centrocampo, un elemento gradito a Galtier ma intanto il Psg deve anche cedere qualche calciatore in sovrannumero in rosa prima di piazzare altri colpi in entrata. E tra gli elementi in uscita c’è il centrocampista Paredes nel mirino della Juve, una trattativa che però deve ancora arrivare alla conclusione.”

