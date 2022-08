Napoli, il gesto di De Laurentiis per essere più vicino alla squadra

A partire da questa stagione Aurelio De Laurentiis vuole essere ancora più vicino al suo Napoli e dimostrare il suo appoggio.

Aurelio De Laurentiis ha deciso di essere più vicino al suo Napoli compiendo un gesto che non è passato inosservato. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis avrebbe deciso di trascorrere più tempo a Castel Volturno e spostare dunque lì una delle sue sedi operative. Si tratta certamente di una decisione da non sottovalutare, che certamente dimostra un grande sostegno verso la sua squadra.

Ecco quanto riportato dal quotidiano campano:

“De Laurentiis non sarà presente allo stadio per la partita, o almeno ieri non era annunciato il suo arrivo al Maradona. Ma anche per lui sarà una stagione differente, perché ha deciso di spostarsi per più tempo a Castel Volturno e spostare negli uffici sul litorale domizio una della sue sedi operative. Un modo per essere più vicino alla squadra, un po’ quello che è successo dopo il ko con l’Empoli.”

