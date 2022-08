Diego Demme si sfoga sui social dopo l’infortunio riportato qualche giorno fa, a causa del quale sarà costretto ad un lungo stop.

Qualche giorno fa, durante una seduta di allenamento, il centrocampista del Napoli Diego Demme è stato protagonista di un brutto infortunio. Quest’ultimo sarà costretto ad un lungo stop: si parla infatti di almeno un mese. Demme dunque potrebbe saltare ben otto partite, sei di campionato e due di Champions League. Nella giornata di ieri il giocatore ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno supportato in tale situazione, ma nel messaggio pubblicato ha affermato che tutto ciò è accaduto per qualcuno che non si è saputo gestire, cioè un compagno di squadra.

Il messaggio recita:

“Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo, però il momento è difficile perché il mio infortunio è successo perché qualcuno non ha saputo gestire se stesso. Il passato non si può cambiare, però il futuro sì. Stay positive.”

Quel qualcuno è stato subito associato a Zambo Anguissa, ma successivamente sono attivare le scuse dell’italo-tedesco.

