Balzarini: “Koulibaly alla Juve? Nessuna trattativa, è solo una suggestione”

Il giornalista smentisce le voci di un trasferimento in bianconero per Kalidou Koulibaly

Gianni Balzarini, giornalista e inviato di SportMediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro di Kalidou Koulibaly.

Queste le sue parole:

“Interesse della Juve per Koulibaly? Dico che in questo momento è solo una suggestione, perché il giocatore che andrà in scadenza nel 2023 interessa a tanti club. Un minimo sondaggio ci può stare, ma non c’è nessuna trattativa in corso e nessuna offerta è stata fatta al Napoli. Se nel caso col tempo possano maturare alcune condizioni si potrà poi andare ad uno step successivo. Bisogna conoscere soprattutto la volontà del calciatore, da professionista potrebbe voler fare una nuova esperienza, ma mettendo davanti a tutto le vicende di cuore non potrebbe mai andare a giocare con una rivale del Napoli. Non conosco Koulibaly, non so come ragiona, ci atteniamo solo a quella che sarà una sua eventuale decisione”.

